В Тбилиси проходит очередная акция протеста

В Тбилиси перед зданием парламента проходит очередная акция протеста.

Как сообщает Day.Az, протестующие перекрыли проспект Руставели перед законодательным органом. На 41-й день акций протеста граждане предъявляют те же требования. Они требуют проведения новых парламентских выборов, а также освобождения задержанных во время акций лиц.

Напомним, что акции протеста в Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правительство решило не поднимать вопрос о начале переговоров о членстве в ЕС до конца 2028 года.