Фидан допустил проведение военной операции в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что не исключает возможность проведения военной операции против действующих в Сирии курдских вооруженных формирований, если они не выполнят выдвинутые условия.

"Мы предъявили четкие требования. Если вы не хотите варианта с военной операцией, то иностранные террористы должны уйти из Сирии, главари - покинуть страну, а оставшиеся члены организации (имеются в виду Рабочая партия Курдистана и ассоциированные с ней сирийские формирования - прим. ТАСС) должны сложить оружие и работать с новой администрацией Сирии. Дамаск ведет с ними диалог. Он сказал один раз, скажет и второй раз. Но если результатов не будет, законным выбором станет военная операция", - сообщил министр в эфире телеканала CNN Türk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.