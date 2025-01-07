Трамп намерен добиваться увеличения расходов НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп намерен добиваться повышения военных расходов стран - участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП.

Об этом он заявил на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ну, я думаю, что НАТО следует иметь [расходы на оборону в размере] 5% [ВВП стран-участниц]", - заявил он.

Трамп отметил, что страны НАТО не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП.

Трамп добавил, что еще в период прошлого президентского срока ответил на запрос одного из европейских премьер-министров. Тот поинтересовался, окажут ли стране военную помощь, если она платит менее 2% ВВП на нужды НАТО. Ответ был отрицательным.