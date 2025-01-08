Польша огласила стоимость строительства своей первой АЭС

Правительство Польши решило выделить немногим более 60 млрд злотых ($15 млрд) на строительство первой в стране атомной электростанции (АЭС) на побережье Балтийского моря, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство приняло решение о выделении средств на реализацию проекта строительства первой в Польше атомной электростанции. В период с 2025 по 2030 год компания Polskie Elektrownie Jądrowe получит 60,2 млрд злотых на поддержку этой стратегической инвестиции в энергетику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте канцелярии польского премьер-министра.

Общая стоимость строительства АЭС оценивается в 115 млрд злотых (почти $28 млрд). Его начало запланировано на 2026 год. Первый реактор станции типа АР1000 производства компании Westinghouse мощностью 1,1 ГВт должен дать ток в 2033 году. Местом строительства АЭС выбран населенный пункт Любятово-Копалино неподалеку от побережья Балтийского моря.