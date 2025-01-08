Французы празднуют смерть Жана-Мари Ле Пена

Несколько сотен противников Жана-Мари Ле Пена, основателя "Национального фронта", главной правой партии во Франции, собрались в нескольких городах Франции, чтобы отпраздновать песнями, дымовыми шашками и фейерверками его смерть.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил телеканал TV5 Monde.

"Молодежь бесит "Национальный фронт", - скандировали участники акции, некоторые из которых забрались на центральную статую, а другие выкрикивали антифашистские лозунги.

По данным телеканала, участники акции пили шампанское и украшали себя маленькими праздничными шляпами и надписью "Наконец-то", запускали в небо праздничные салюты и дымовые шашки.