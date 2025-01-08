https://news.day.az/world/1721321.html В США борются с сильным лесным пожаром Площадь лесного пожара в штате Калифорния превысила 300 га и продолжает увеличиваться. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал KTLA. Стихийное бедствие распространяется в пригороде Лос-Анджелеса. Площадь пожара оценивается в 772 акра (312 га). Более 100 пожарных задействованы в борьбе с огнем.
В США борются с сильным лесным пожаром
Площадь лесного пожара в штате Калифорния превысила 300 га и продолжает увеличиваться.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал KTLA.
Стихийное бедствие распространяется в пригороде Лос-Анджелеса. Площадь пожара оценивается в 772 акра (312 га). Более 100 пожарных задействованы в борьбе с огнем. Ситуация осложняется сильным ветром с порывами до 29 м/с.
О жертвах пока не сообщается.
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