В США борются с сильным лесным пожаром

Площадь лесного пожара в штате Калифорния превысила 300 га и продолжает увеличиваться.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал KTLA.

Стихийное бедствие распространяется в пригороде Лос-Анджелеса. Площадь пожара оценивается в 772 акра (312 га). Более 100 пожарных задействованы в борьбе с огнем. Ситуация осложняется сильным ветром с порывами до 29 м/с.

О жертвах пока не сообщается.