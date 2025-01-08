Маск назвал премьер-министра Канады девочкой

Американский предприниматель Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "девочкой" после того как тот заявил о решительном отказе от вступления в США.

Как передает Day.Az, об этом он написал в социальной сети X в ответ на публикацию канадского лидера.

"Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь", - отметил он.

Так Илон Маск сослался на недавние сообщения о скорой отставке Трюдо с поста правящей Либеральной партии и соответственно главы правительства страны. После этого, избранный президент США Дональд Трамп снова предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

Ранее мы сообщали, что в Канаде продолжают широко праздновать отставку Трюдо.