Финляндия проводит учения у границы с Россией

Сотрудники пограничной службы Финляндии проводят учения по охране границы с РФ. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Учения стартовали 8 января. Они продлятся до 9 января. Дальнейшие маневры намечены на следующую неделю: с 13 по 17 января.

В учениях также принимают участие сотрудники полиции, таможни, спасательных служб и сил обороны. Всего задействовано около 300 человек.