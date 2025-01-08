https://news.day.az/world/1721541.html Финляндия проводит учения у границы с Россией Сотрудники пограничной службы Финляндии проводят учения по охране границы с РФ. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Учения стартовали 8 января. Они продлятся до 9 января. Дальнейшие маневры намечены на следующую неделю: с 13 по 17 января.
Финляндия проводит учения у границы с Россией
Сотрудники пограничной службы Финляндии проводят учения по охране границы с РФ. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Учения стартовали 8 января. Они продлятся до 9 января. Дальнейшие маневры намечены на следующую неделю: с 13 по 17 января.
В учениях также принимают участие сотрудники полиции, таможни, спасательных служб и сил обороны. Всего задействовано около 300 человек.
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