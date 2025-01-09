В Германии заявили о самом затяжном кризисе

Экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет, и скорого выхода из него не предвидится.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на исследование Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall сообщает газета Bild.

"Германия переживает самый тяжелый кризис за последние 75 лет. Наша экономика находится в упадке дольше, чем когда-либо с 1949 года", - указано в материале.

Глава союза работодателей Штефан Вольф подчеркнул, что нынешняя рецессия является самой длительной в истории современной ФРГ. В 2024 году, по его словам, произошло сильное падение ВВП страны, из-за чего прогнозы на 2025 год пересматривают в сторону дальнейшего понижения.