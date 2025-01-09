Маск захотел сместить премьера Великобритании

Американский миллиардер Илон Маск в личных беседах со своими сторонниками обсуждал возможность убрать Кира Стармера с должности премьер-министра Великобритании до следующих парламентских выборов, которые пройдут в августе 2029 года. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Маск и его сторонники правых взглядов изучают, каким образом они могли бы дестабилизировать правительство лейбористов. В частности, рассматривается возможность поддержать другие политические движения в Великобритании, включая правую партию Reform UK. Таким образом миллиардер хочет спровоцировать смену британского премьера еще до следующих парламентских выборов", - передает газета.

Авторы материала также указали на то, что Маск "в последние полгода стал проявлять особый интерес" к британской политике, все больше критикуя правительство во главе со Стармером.