Подсчитан ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе

Ущерб от лесных пожаров в престижном жилом районе Лос-Анджелеса Пасифик Палисадес составит от 52 до 57 миллиардов долларов. Такую оценку дала американская компания AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это уже один из самых масштабных лесных пожаров в истории Калифорнии. Если в ближайшие дни будет сожжено большое количество дополнительных строений, это может стать самым сильным лесным пожаром в современной истории Калифорнии, исходя из количества сгоревших строений и экономических потерь", - рассказал главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.

По данным ABC News, количество жертв удара стихии возросло до пяти человек, есть пострадавшие. Из-за неконтролируемого пожара эвакуированы десятки тысяч человек. Огонь уничтожил по меньшей мере 300 строений, более 13 300 зданий находятся в опасности.