https://news.day.az/world/1721750.html В Германии в экс-министра бросили торт - ВИДЕО Неизвестная женщина бросила торт в лицо лидеру Свободной демократической партии Германии (СвДП), экс-министру финансов Кристиану Линднеру. Как сообщает газета Bild, инцидент произошел во время предвыборного мероприятия с участием политика в городе Грайфсвальд (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания), передает Day.Az.
В Германии в экс-министра бросили торт - ВИДЕО
Неизвестная женщина бросила торт в лицо лидеру Свободной демократической партии Германии (СвДП), экс-министру финансов Кристиану Линднеру.
Как сообщает газета Bild, инцидент произошел во время предвыборного мероприятия с участием политика в городе Грайфсвальд (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания), передает Day.Az.
Линднер, отреагировав с иронией, сказал: "Сливки были бы лучше. Я с гордостью буду носить эти следы борьбы", и продолжил свою речь.
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