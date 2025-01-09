В Германии в экс-министра бросили торт

Неизвестная женщина бросила торт в лицо лидеру Свободной демократической партии Германии (СвДП), экс-министру финансов Кристиану Линднеру.

Как сообщает газета Bild, инцидент произошел во время предвыборного мероприятия с участием политика в городе Грайфсвальд (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания), передает Day.Az.

Линднер, отреагировав с иронией, сказал: "Сливки были бы лучше. Я с гордостью буду носить эти следы борьбы", и продолжил свою речь.