Оверчук предупредил Армению

Цены на энергию и продовольствие в Армении вырастут в случае сворачивания отношений с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а экспорт армянских товаров сократится на 70-80%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что в случае прекращения отношений с ЕАЭС в Армении, с одной стороны, повысится стоимость энергии и продовольствия, а с другой - экспорт товаров сократится на 70-80%.

Он добавил, что обычные граждане потеряют доходы и рабочие места, а также будут вынуждены платить больше за необходимые товары. Взамен, по его словам, они, вероятно, получат безвизовый режим, а Армения столкнется с депопуляцией.

Напомним, что ранее в Кремле подчеркнули, что участие Армении и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) невозможно.