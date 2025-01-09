https://news.day.az/world/1721778.html ВВС Израиля перехватили беспилотник Израильские военно-воздушные силы перехватили запущенный с востока беспилотный летательный аппарат. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба. По ее информации, из-за угрозы с воздуха в нескольких районах прозвучали сирены "в соответствии с протоколом".
ВВС Израиля перехватили беспилотник
Израильские военно-воздушные силы перехватили запущенный с востока беспилотный летательный аппарат.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
По ее информации, из-за угрозы с воздуха в нескольких районах прозвучали сирены "в соответствии с протоколом".
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