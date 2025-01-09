ВВС Израиля перехватили беспилотник

Израильские военно-воздушные силы перехватили запущенный с востока беспилотный летательный аппарат.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, из-за угрозы с воздуха в нескольких районах прозвучали сирены "в соответствии с протоколом". 