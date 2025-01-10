Масштабы разрушений от крупнейших лесных пожаров в Лос-Анджелесе

В сети появились кадры масштабов разрушений от крупнейших лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Всего в районе Лос-Анджелеса продолжают бушевать пять лесных пожаров, в зоне эвакуации находятся более 100 тыс. человек. Самый сильный пожар разгорелся в районе Пасифик-Палисейдс. По меньшей мере десять человек погибли.