https://news.day.az/world/1721981.html Масштабы разрушений от крупнейших лесных пожаров в Лос-Анджелесе - ВИДЕО В сети появились кадры масштабов разрушений от крупнейших лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Всего в районе Лос-Анджелеса продолжают бушевать пять лесных пожаров, в зоне эвакуации находятся более 100 тыс. человек. Самый сильный пожар разгорелся в районе Пасифик-Палисейдс.
Масштабы разрушений от крупнейших лесных пожаров в Лос-Анджелесе - ВИДЕО
В сети появились кадры масштабов разрушений от крупнейших лесных пожаров в Лос-Анджелесе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Всего в районе Лос-Анджелеса продолжают бушевать пять лесных пожаров, в зоне эвакуации находятся более 100 тыс. человек. Самый сильный пожар разгорелся в районе Пасифик-Палисейдс. По меньшей мере десять человек погибли.
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