Суд в Нью-Йорке может назначить Трампу безусловное освобождение

Прокурор Джошуа Стейнгласс заявил, что сторона обвинения рекомендует назначить избранному президенту Дональду Трампу наказание в виде безусловного освобождения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ваша честь, вы ранее указали на намерение вынести приговор о безусловном освобождении. Учитывая все обстоятельства данного дела, его уникальный характер и статус подсудимого как избранного президента. С учетом этого сторона обвинения рекомендует именно такое наказание", - подчеркнул Стейнгласс на заседании суда перед оглашение судьей приговора.

Безусловное освобождение предполагает, что Трамп не понесет ни тюремного заключения, ни штрафов, ни испытательного срока. Такое решение обусловлено уникальной ситуацией и принципами, связанными с президентским иммунитетом.