Дания намерена укрепить оборону Гренландии

Датское правительство предложило закупить два новых патрульных корабля, намерено модернизировать аэропорт в Кангерлуссуаке для переброски самолетов F-35 х укрепления военного присутствия в Гренландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают западные СМИ.

Кроме того, Копенгаген хочет увеличить число патрулей на собачьих упряжках.

Ранее Дания уже направила $400 млн на усиление патрулирование над северной частью Атлантического океана и над Арктикой при помощи беспилотников дальнего действия.

СМИ отмечают, что после более десяти лет сокращения оборонных расходов Дания в 2024 году выделила $26 млрд на 10 лет на укрепление военных сил. В пятницу датские законодатели начали давно откладывавшиеся переговоры по поводу того, как лучше потратить эти деньги.

В данный момент для обеспечения безопасности Гренландии привлечены четыре корабля, один патрульный самолет и 12 патрулей на собачьих упряжках.