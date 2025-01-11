Дания намерена укрепить оборону Гренландии
Датское правительство предложило закупить два новых патрульных корабля, намерено модернизировать аэропорт в Кангерлуссуаке для переброски самолетов F-35 х укрепления военного присутствия в Гренландии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают западные СМИ.
Кроме того, Копенгаген хочет увеличить число патрулей на собачьих упряжках.
Ранее Дания уже направила $400 млн на усиление патрулирование над северной частью Атлантического океана и над Арктикой при помощи беспилотников дальнего действия.
СМИ отмечают, что после более десяти лет сокращения оборонных расходов Дания в 2024 году выделила $26 млрд на 10 лет на укрепление военных сил. В пятницу датские законодатели начали давно откладывавшиеся переговоры по поводу того, как лучше потратить эти деньги.
В данный момент для обеспечения безопасности Гренландии привлечены четыре корабля, один патрульный самолет и 12 патрулей на собачьих упряжках.
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