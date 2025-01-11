Маск заявил, что имплант Neuralink вживили третьему пациенту

Компания Neuralink имплантировала свой чип уже третьему пациенту. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск во время мероприятия в Лас-Вегасе, которое транслировалось в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас сейчас три человека с имплантированными Neuralinks, и все они работают хорошо", - сказал основатель компании.

Маск добавил, что в 2025 году Neuralink планирует установить еще 20-30 имплантов.

О втором пациенте с имплантированным чипом Neuralink Маск сообщал в августе прошлого года. По словам предпринимателя, в мозге испытуемого функционировали 400 электродов. Они работали "отлично", отмечал основатель компании.

В сентябре 2024 года Маск заявил, что новый имплант Blindsight американской компании Neuralink позволит прозреть слепым с рождения людям. Обладателю нового устройства сначала придется довольствоваться низким качеством изображения, но в будущем, уточнил миллиардер, оно позволит видеть в двух спектрах: ультрафиолетовом и инфракрасном.