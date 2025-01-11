Эрдоган заявляет о завершении эпохи терроризма в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что победа сирийского народа над режимом "Баас" также является победой турецкого народа, как соседа, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Те, кто не может радоваться окончанию жестокости режима Баас, не могут принять, что победа наших сирийских братьев - это и наша победа как соседей". - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что отказывается от разделения народа по происхождению, разделения людей по вере и противопоставления граждан на основе образа жизни.

"Мы, турки, арабы, курды, туркмены - едины, вместе. Мы дети одной земли, одной истории, одного будущего, ветви одного дерева, путники одной любви", - добавил Эрдоган.

Президент также заявил, что терроризм и демократия не могу существовать вместе и у сепаратистской организации не осталось другого выбора, кроме как самораспуститься.

"Эпоха тех, кто эксплуатировал наш регион через террористические организации, завершилась. Период использования террора как оружия, инструмента и рычага также подошел к концу", - подчеркнул турецкий лидер.

По словам президента, будут закопаны либо стволы, направленные на Турцию, либо те, кто их направляет.