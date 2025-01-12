Редкое природное явление обрушилось на Калифорнию

В субботу, 11 января, на округ Лос-Анджелес в Калифорнии обрушилось разрушительное огненное торнадо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Сильный пожар, вызванный стихийным бедствием, разрушил более десяти тысяч строений. В настоящее время в американском штате зафиксированы в общей сложности шесть крупных пожаров. Самый масштабный эпицентр - в элитном районе Пасифик-Палисейдс, расположенный на побережье Лос-Анджелеса.

Отмечается, что сотрудники пожарных служб сталкиваются с серьезным трудностями при тушении пожаров. В результате огненного торнадо пламя вплотную приблизилось к долине Сан-Фернандо, расположенной в городской черте. Стихийное бедствие вскоре распространилось на Малхолланд-драйв в горах Санта-Моника. Полностью справиться с последствиями торнадо пока не удалось.