Спецпредставитель Трампа угрожает Ирану

Мир должен вернутся к политике "максимального давления" на Тегеран. Это необходимо, чтобы превратить Иран в более демократическую страну.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог, сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что сегодня Келлог прилетел в Париж, где посещает мероприятие иранских оппозиционеров. Как известно, иранская группа NRCI неоднократно призывала к свержению иранских властей. Спецпредставитель Трампа в свою очередь выступает там с речью.

"Это давление не только кинетическое , не только военная сила, но оно должно быть также экономическим и дипломатическим... Мы должны использовать слабость, которую мы сейчас видим. Надежда есть, поэтому должны быть и действия", - заявил он.

Келлог сказал, что возможность "изменить Иран к лучшему" есть, но эта возможность не будет длится вечно.