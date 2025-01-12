Жителям Лос-Анджелеса предстоит масштабная эвакуация

Приказы об эвакуации в округе Лос-Анджелес, где бушуют несколько лесных пожаров, распространяются примерно на 153 000 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции сообщил окружной шериф Роберт Луна.

"Примерно 153 000 жителям предписано эвакуироваться, угроза сохраняется для 57 000 строений, для 166 000 человек действует предупреждение о возможной эвакуации", - сказал он. Шериф отметил, что "активное расследование" причин возникновения пожаров продолжается при участии ФБР.

Луна подтвердил, что в результате пожаров погибли по меньшей мере 11 человек. "Мы подтверждаем смерть 11 человек. <...> Восемь человек погибли из-за пожара в районе Итон, три - из-за возгорания в Пэлисейдс. Кроме того, 13 человек числятся пропавшими без вести", - сказал он.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Согласно последним данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в округе достигла почти 15 500 га. Два самых крупных возгорания - в Итон и Пэлисейдс - локализованы на 15% и 11% соответственно.

Огонь разрушил более 12 300 строений, в том числе уничтожил недвижимость знаменитостей в престижных районах, включая дома сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, актера и режиссера Мела Гибсона. Президент США Джо Байден ранее назвал пожары в Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории штата.