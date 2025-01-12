https://news.day.az/world/1722271.html Как работают противопожарные дроны в Китае - ВИДЕО В Сети появилась нарезка видео работы противопожарных дронов в Китае, которая широко расходится по международным ТГ-каналам. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Как работают противопожарные дроны в Китае - ВИДЕО
В Сети появилась нарезка видео работы противопожарных дронов в Китае, которая широко расходится по международным ТГ-каналам.
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