Во Франции испугались Space X

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню предостерег от избыточного сотрудничества с американской компанией Space X, которое может, как он считает, "нанести ущерб развитию европейской космической программы Ariane".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в интервью изданию Le Journal du Dimanche он подчеркнул, что такой шаг может подорвать стратегическую автономию и промышленный потенциал Европы.

Лекорню привел пример использования терминалов Starlink на острове Майотта, который пострадал от урагана в декабре. По его словам, в условиях чрезвычайной ситуации пришлось прибегнуть к технологиям, которых у Европы пока нет. Министр также признал упущения прошлых десятилетий: "Когда Илон Маск начал разрабатывать многоразовые ракеты, многие считали это невозможным. Мы же остались заложниками устаревших подходов, хотя имели и промышленные, и финансовые возможности".

Он призвал к активизации работы над Ariane 6, новым поколением тяжелых ракет-носителей, которые заменят устаревшие Ariane 5. Ariane 6 будет выпускаться в двух модификациях: Ariane 62, способная выводить на орбиту до 5 тонн груза, и Ariane 64, рассчитанная на нагрузку до 10,5 тонн. Первый запуск ракеты уже состоялся, однако дальнейшие сроки сдвинулись. По заявлению Arianespace, шесть запусков планируется провести в 2025 году, а в будущем выйти на 9-10 запусков ежегодно.