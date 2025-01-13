В Армении просчитывают возможные риски выхода из ЕАЭС

Министерство финансов Армении просчитывает потенциальные риски выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), хотя вопрос выхода из объединения не стоит на повестке дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил глава ведомства Ваге Ованисян.

"Мы обсуждаем разные сценарии, у нас есть некоторые расчеты по вашему вопросу. Наша рабочая практика заключается в оценке различных рисков. У нас есть анализ того, что произойдет в том или ином случае", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста, однако добавил, что "вопрос выхода из ЕАЭС не стоит на повестке".

9 января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, теперь его обсудит парламент. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что "это не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума". Как заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода республики из ЕАЭС. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в Евразийском экономическом союзе.