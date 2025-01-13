Москву накрыл мощный снегопад

Москву 13 января накрыл сильный снегопад. Город припорошило снегом, а из-за метели видимость ухудшилась до 300-400 метров, передает Day.Az со ссылкой на КП.

Крупные хлопья снега порадовали горожан перед старым Новым годом. Улицы и дороги стали белыми, местами поднялся порывистый ветер и ухудшилась видимость.

Власти Москвы призывают автомобилистов отказаться от поездок на личном авто во время непогоды и пересесть на общественный транспорт. Тех, кто все же сядет за руль, просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и держать дистанцию.