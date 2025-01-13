Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы ускорились

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до около 66%, а темпы отбора с начала отопительного сезона на 28% выше среднего значения за предыдущие пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Тем не менее объемы газа в ПХГ являются четвертыми максимальными за всю историю, а газ на бирже в Европе торгуется по цене около $480 за 1 тыс. куб. м. С начала отопительного сезона ЕС отобрал из ПХГ более 34 млрд куб. м, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 11 января, согласно данным GIE, составил 697 млн куб. м. Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов (третьи максимальные для января), ситуация для Европы пока далека от катастрофы. Общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для начала января за все время наблюдений - 73,7 млрд куб. м газа.

Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 66,38% (на 6,14 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что значительно превосходит аналогичные показатели "проблемных" лет - менее 60% в 2018 году и 50% в 2022 году. При этом в январе 2024 года запасы превышали 80%.

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 34 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 77-й день с момента достижения максимума их заполнения на 28% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений).

Текущая неделя в Европе ожидается прохладнее предыдущей семидневки, но теплее относительно первоначальных прогнозов. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в январе составляет 25%. Средняя цена закупки газа в декабре в Европе составила $489 за 1 тыс. куб. м, а в январе - пока около $503.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в январе возросли по сравнению с концом декабря. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 41% от максимума.