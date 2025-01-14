Пожарные самолеты покрасили Лос-Анджелес в розовый цвет

Американский город Лос-Анджелес оказался под розовой пеленой из-за работы пожарных самолетов, использующих специальные огнезащитные составы для борьбы с масштабными лесными пожарами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на BILD, в рамках борьбы с разрушительными пожарами в Калифорнии, охватившими свыше 15 000 гектаров, самолеты создали необычное зрелище.

Согласно данным, улицы города, здания, автомобили и растительность покрылись розовым налетом, который возник из-за распыления авиацией специальных огнезащитных веществ над охваченными пламенем территориями.

Отмечается, что в состав этих смесей входят фосфаты и сульфаты аммония. При контакте с огнем они выделяют углекислый газ, что способствует замедлению распространения пламени.

Несмотря на активные действия пожарных, военных и международных служб, пожары Palisades Fire и Eaton Fire оказались одними из самых разрушительных в истории Лос-Анджелеса.

Город продолжает бороться с огненной стихией, которая нанесла значительный урон и превратила его в розовый пейзаж, изменив привычный облик мегаполиса.