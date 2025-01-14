Bayraktar испытал дрон вертикального взлета и посадки

Турецкая компания Baykar, которая производит дроны Bayraktar, провела испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вертикального взлета и посадки Kalkan VTOL. Об этом сообщил производитель, передает Army Recognition, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в рамках испытаний успешно выполнили 54-й полет Kalkan VTOL. В ходе тестов специалисты оценивали возможности бортовой системы дальней связи.

Аппарат с дальностью связи более 100 километров предназначен для воздушной разведки. Полуавтономная архитектура позволяет аппарату самостоятельно взлетать, идти по маршруту по заданным координатам и осуществлять посадку. Аппарат, который способен нести до трех килограммов полезной нагрузки, оснащен лазерным целеуказателем, дневную и ночную камерами.

Дрон выполнен по схеме "летающее крыло". Гибридная силовая установка Kalkan состоит из двигателя внутреннего сгорания для горизонтального полета и четырех электродвигателей, который обеспечивают вертикальный взлет и посадку.