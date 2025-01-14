На сайте Baku Network опубликована статья о том, что Запад использует Зурабишвили в качестве нового оружия давления на Грузию.

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Политическая ситуация в Грузии достигла новой точки кипения. Саломе Зурабишвили, экс-президент страны, сегодня стала символом внешнего вмешательства, перешагнувшим за грань национального единства и превратившимся в инструмент давления на суверенитет Грузии. Под знаменем западных покровителей она выступает с лозунгами о переменах, но за этими словами скрываются интересы глобальных игроков, которым нужны не демократические реформы, а очередной очаг напряжённости на южных рубежах России.

Рожденная в Париже, Зурабишвили, на первый взгляд, казалась уникальной фигурой, способной соединить Грузию с Западом. Но реальность оказалась иной: сегодня её деятельность служит вовсе не национальным интересам, а геополитическим амбициям её новых наставников. Получив стипендию в Институте Маккейна, она стала голосом Вашингтона, продвигающим идеи досрочных выборов, санкций и ужесточения антироссийской риторики. Это не просто политическая игра - это опасная попытка переформатировать Грузию под диктовку внешних сил.

Но стоит задаться вопросом: кто на самом деле стоит за её риторикой? Франция, воспитавшая её как дипломата, уже давно уступила влияние Соединённым Штатам, которые оперативно перенаправили Зурабишвили в свою орбиту. Институт Маккейна - не просто академическая площадка, а центр политического влияния, известный своей ролью в продвижении евроатлантических интересов. Неудивительно, что сегодня Зурабишвили говорит не голосом Тбилиси, а эхом Вашингтона.

Её попытки не признать результаты президентских выборов, где победу одержал Михаил Кавелашвили, напоминают старую историю о самозванцах. Она заявляет о себе как о "истинном лидере", но её призывы не находят отклика в грузинском обществе. Малочисленные акции протеста, организованные прозападной оппозицией, лишь подчёркивают отсутствие широкой поддержки. Грузия устала от внешних экспериментов, и народ всё чаще задаётся вопросом: почему Запад, который так громко говорит о демократии, игнорирует голос большинства?

Всё это происходит на фоне растущего давления со стороны Европарламента и международных организаций, требующих повторных выборов и открыто угрожающих санкциями. Запад пытается навязать Грузии повестку, оправдывающую конфликт 2008 года и требующую создания "второго фронта" против России. Но правительство Ираклия Гарибашвили сохраняет твёрдость. Партия "Грузинская мечта", возглавляемая Бидзиной Иванишвили, демонстрирует, что Грузия не намерена идти на поводу у тех, кто желает превратить её в пешку на шахматной доске глобальной политики.

Саломе Зурабишвили стала символом вмешательства, но Грузия доказывает, что способна сопротивляться. Несмотря на давление и манипуляции, Тбилиси сохраняет независимость. Суверенитет - не просто слово, это основа грузинской государственности, которую не удастся подорвать ни протестами, ни угрозами. Западные стратегии сталкиваются с грузинским реализмом - и в этой борьбе правда остаётся на стороне тех, кто защищает свою землю.

Грузия под ударом: как евроатлантические силы навязывают стране свою игру

Грузия вновь оказалась в эпицентре геополитического противостояния. Евроатлантические силы не скрывают своего стремления использовать Тбилиси как инструмент давления на Москву и перевернуть политическую реальность в регионе. Под лозунгами о демократии и прогрессе на самом деле кроются ультимативные требования, которые могут разрушить хрупкий баланс мира и стабильности.

Санкции, "второй фронт" и новые выборы: цена давления

На повестке евроатлантических союзников стоит полный пересмотр внешней и внутренней политики Грузии. Они требуют введения санкций против России, поддержки Украины в военном конфликте и открытия "второго фронта" на Южном Кавказе. Однако Тбилиси пока остаётся верен своему курсу нейтралитета, который защищает страну от катастрофических последствий втягивания в глобальное противостояние.

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр страны, открыто говорит о том, что давление исходит от так называемого "глубинного государства" США. В роли ключевых исполнителей этой политики внутри Грузии выступают прозападные оппозиционные силы, среди которых особое место занимает партия "Единое национальное движение", наследница Михаила Саакашвили.

Кобахидзе резко высказывается о внешнем вмешательстве:

"Грузинский народ должен знать, что за лозунгами о защите демократии скрываются попытки принудить нас отказаться от мира ради чужих интересов. Мы этого не допустим".

Отказ Грузии от антироссийской риторики стал красной тряпкой для евроатлантических игроков. Экономическое давление, угрозы санкций, информационные атаки и поддержка оппозиции - вот инструменты, с помощью которых Брюссель и Вашингтон пытаются сломить сопротивление Тбилиси. Их цель - наказать грузинский народ за нежелание превращать свою страну в поле чужих битв.

На этом фоне представители "Грузинской мечты" инициировали создание парламентской комиссии для расследования преступлений прежнего режима Саакашвили. Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь партии, заявил, что комиссия займётся разоблачением злоупотреблений, которые разрушали государственные институты и сеяли хаос в стране.

Ключевые направления расследования включают:

Пытки и насилие: многочисленные свидетельства нарушений прав человека.

Коррупцию: злоупотребления властью, вымогательства и конфискации.

Контроль над СМИ: попытки подчинить медиа аппарат режима.

Войну 2008 года: ответственность за развязывание конфликта.

"Мы обязаны показать, что прошлый режим разрушал наше государство, а те, кто сегодня хочет вернуться к власти, не изменились. Их цель - хаос и раздор", - подчеркнул Мдинарадзе.

Брюссель не скрывает, что перспектива вступления Грузии в Европейский союз стала рычагом давления. Условием для интеграции выставляются требования активного участия в антироссийских инициативах, что включает ужесточение санкций и поддержку Украины. Тем не менее, грузинское руководство твёрдо заявляет о своей приверженности независимой внешней политике.

"Мы не позволим Грузии стать инструментом в чужой игре. Наш приоритет - безопасность, стабильность и развитие страны", - подчеркнул Кобахидзе.

Битва за суверенитет

Сегодня Грузия стоит перед серьёзнейшим вызовом - сохранить независимость в условиях беспрецедентного давления извне. Оппозиция, поддерживаемая Западом, не скрывает своих амбиций, пытаясь дестабилизировать обстановку и вернуть страну на путь конфронтации. Однако грузинский народ, уставший от вмешательства и навязываемых сценариев, продолжает поддерживать политику национальных интересов.

Давление на Грузию - это не просто атака на её суверенитет. Это битва за право сохранять мир, не становясь пешкой в чужой игре. И в этой борьбе Тбилиси показывает достойный пример стойкости и твёрдости перед лицом глобальных вызовов.

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая стипендиатом американского Института Маккейна, превратилась в знаковую фигуру геополитической стратегии Запада. Её новая роль - это не просто стипендия, а политический мандат, продвигающий прозападную повестку в Грузии и за её пределами. Требования досрочных выборов, оправдание конфликтов прошлого и призывы к жёсткому антироссийскому курсу - всё это стало частью сценария, где Тбилиси отводится роль пешки в глобальной игре.

Институт Маккейна, известный своей поддержкой евроатлантической повестки, стал базой для новых инициатив Зурабишвили. Её публичные выступления и политические заявления всё больше напоминают прямую трансляцию американских интересов. Заявления о "перезагрузке" грузинской политики и "необходимости борьбы с авторитаризмом" подкрепляются призывами активизировать антироссийскую риторику. Но за этим фасадом демократических лозунгов скрываются очевидные попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии.

Зурабишвили уже не президент, но её влияние в международных кругах используется для усиления давления на правительство Грузии. Она стала голосом Запада, оправдывающим не только санкции, но и вмешательство во внутренние дела страны.

ЕС и США уже давно используют санкции и экономическое давление как средство влияния. Брюссель угрожает Грузии изоляцией, если страна не займёт жёсткую позицию в поддержку Украины и не присоединится к санкциям против России. Вашингтон в свою очередь демонстрирует своё недовольство рядом болезненных мер:

Приостановка военных учений Noble Partner - важного компонента безопасности грузинских вооружённых сил. Визовые ограничения для сотен грузинских чиновников - от министров до сотрудников правоохранительных органов. Приостановка стратегического партнёрства - демонстративный сигнал политического давления.

Эти действия преподносятся как ответ на "угрозы демократии", но фактически усиливают внутреннюю напряжённость в стране, разжигая протестные настроения среди прозападной оппозиции.

Европейский Союз делает ставку на перспективу вступления Грузии в свои ряды, превращая её в рычаг давления. Под лозунгами о "европейских ценностях" скрывается ультимативное требование: полная солидарность с антироссийскими инициативами. Брюссель ожидает от Грузии не только усиления санкций, но и активного участия в глобальном противостоянии, что противоречит интересам грузинского народа.

Представители "Грузинской мечты" открыто заявляют, что подобное давление - это попытка подорвать суверенитет страны. Как отметил премьер-министр Ираклий Кобахидзе:

"Мы не позволим иностранным силам диктовать нашу политику. Грузия не будет инструментом в чужой игре."

Суверенитет Грузии: вызов глобальным амбициям

На фоне нарастающего внешнего давления Тбилиси делает всё возможное, чтобы отстоять независимость. Создание парламентской комиссии для расследования преступлений прежнего режима Саакашвили стало важным шагом в укреплении государственного суверенитета. Обвинения в адрес прежних властей - от пыток и коррупции до ответственности за войну 2008 года - отражают стремление "Грузинской мечты" к очищению политической системы.

Тем не менее, Запад активно поддерживает грузинскую оппозицию, стремясь расколоть общество и усилить протестные настроения. Эта тактика несёт риск дестабилизации, но Грузия демонстрирует твёрдость и готовность противостоять внешнему давлению.

Текущая ситуация для Грузии - это испытание на прочность. Давление Запада, угрозы санкций и поддержка оппозиции стали инструментами, направленными на то, чтобы подчинить страну чужой воле. Однако грузинский народ устал от навязанных извне сценариев. Поддержка "Грузинской мечты" и её курса свидетельствует о том, что суверенитет остаётся ключевой ценностью для большинства.

Грузия - это не поле для чужих битв. Её стремление сохранить независимость и защитить национальные интересы показывает, что даже в условиях глобального давления можно сопротивляться. Суверенитет - это не просто право, это ответственность перед своим народом, и Грузия доказывает, что готова его отстаивать.

Сегодня Грузия оказалась на переломном этапе своей современной истории. Внешнее давление, исходящее от евроатлантических структур, сталкивается с решимостью грузинского правительства и общества сохранить суверенитет. Центральной фигурой в этой политической драме стала экс-президент Саломе Зурабишвили, чья деятельность превратилась в символ внешнего вмешательства.

Зурабишвили, ранее воспринимаемая как мост между Грузией и Западом, сегодня стала орудием евроатлантических сил. После завершения президентского срока она не просто отошла от политики, а сменила её поле на более глобальное, став стипендиатом американского Института Маккейна. Однако её риторика, насыщенная лозунгами о "европейских ценностях" и необходимости "перезагрузки" грузинской политики, всё больше ассоциируется с попытками навязать стране чужую повестку.

В Тбилиси её роль видят однозначно: Зурабишвили - не независимый политический актёр, а инструмент Запада, стремящегося превратить Грузию в плацдарм для реализации своих геополитических интересов. Её деятельность уже сравнивают с "самозванцами" из российской истории, только теперь под знаменами ЕС и НАТО.

"Грузинская мечта" как оплот сопротивления

Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, партия "Грузинская мечта" сохраняет жёсткую позицию. Лидер партии Бидзина Иванишвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе категорически отвергают любые попытки "украинизации" Грузии. Их заявления звучат как манифест против превращения страны в марионетку внешних сил.

"Мы не позволим Грузии стать ареной для чужих войн. Суверенитет и мир - это не просто слова, а основа нашего пути", - подчёркивает Кобахидзе.

Политика правительства направлена на защиту национальных интересов, даже если это идёт вразрез с требованиями Вашингтона и Брюсселя. Такая стойкость вызывает недовольство у западных партнёров, которые усиливают давление через угрозы санкций, экономическое воздействие и поддержку оппозиционных сил.

Ситуация в Грузии ярко демонстрирует противоречие между западной политикой и реальными интересами страны. Евроатлантические структуры видят в Грузии инструмент для усиления давления на Россию, в то время как грузинское общество и правительство стремятся сохранить мир и стабильность.

Поддержка Западом оппозиционных сил, таких как "Единое национальное движение", открыто продвигает идею конфронтации. Однако грузинский народ, помня уроки прошлого, всё чаще выражает поддержку курсу "Грузинской мечты", ориентированному на независимость и развитие.

... Вопреки ожиданиям Запада, Грузия демонстрирует зрелость и стойкость. Давление извне, угрозы санкций и попытки дестабилизации не смогли сломить её стремление сохранить суверенитет. Страна, балансирующая между национальными интересами и глобальными амбициями великих держав, сегодня остаётся примером борьбы за независимость.

Путь Грузии ещё далёк от завершения. Вопрос о том, сможет ли страна избежать втягивания в чужие конфликты и сохранить свой уникальный курс, остаётся открытым. Но одно очевидно: Тбилиси твёрдо намерен противостоять попыткам манипуляции, защищая своё право на независимость и мирное будущее.