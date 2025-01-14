НАТО хочет контролировать суда в нейтральных водах Балтийского моря - Дональд Туск
Страны НАТО намерены работать над тем, чтобы обеспечить себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтийского моря.
Как передает Day.Az, об этом заявил польский премьер Дональд Туск.
"Мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой", - цитирует РИА Новости главу правительства Польши.
Это поддерживают и другие страны балтийского региона, подчеркнул Туск.
Вместе с этим Финляндия анонсировала увеличение присутствия НАТО в Балтийском море, это будет сделано для защиты критической инфраструктуры стран альянса.
Эти заявления последовали после того, как в Балтийском море был повреждён ещё один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию.
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