В США испугались терактов в ходе инаугурации Трампа

Инаугурация избранного американского лидера Дональда Трампа, которая состоится 20 января, может стать мишенью для террористов и экстремистов. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на специальный отчет ФБР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Иностранные террористы, внутренние экстремисты и волки-одиночки могут дать ложные сигналы о заложенной бомбе, предпринять ложные вызовы, осуществить полеты беспилотников или протаранить толпу при помощи транспортного средства", - говорится в статье.

По данным издания, представители органов правопорядка выразили опасения, что экстремисты могут предпринять попытку не допустить официального вступления Трампа на пост президента страны. Помимо этого, в отчете ФБР указывается, что угрозу представляют иранские структуры, которые могут быть потенциально причастны к терактам.

До этого стало известно, что бывшая первая леди США Мишель Обама пропустит инаугурацию Трампа, тем самым нарушив давнюю традицию, согласно которой в мероприятии участвуют все бывшие главы государств и их супруги.