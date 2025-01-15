https://news.day.az/world/1723134.html Сколько израильских заложников освободят на первом этапе? Палестинские группировки освободят 33 израильских заложника на первом этапе реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
Сколько израильских заложников освободят на первом этапе?
Палестинские группировки освободят 33 израильских заложника на первом этапе реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
"33 израильских заложника будут освобождены на первом этапе реализации соглашения", - утверждают неназванные собеседники канала.
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