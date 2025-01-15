Сколько израильских заложников освободят на первом этапе?

Палестинские группировки освободят 33 израильских заложника на первом этапе реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

"33 израильских заложника будут освобождены на первом этапе реализации соглашения", - утверждают неназванные собеседники канала.