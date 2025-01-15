https://news.day.az/world/1723134.html

Сколько израильских заложников освободят на первом этапе?

Палестинские группировки освободят 33 израильских заложника на первом этапе реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.