https://news.day.az/world/1723136.html Премьер Дании обсудила с Трампом судьбу Гренландию Гренландия сама будет принимать решение о своей независимости. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. "В разговоре премьер-министр сослалась на заявление председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде о том, что Гренландия не продается.
Премьер Дании обсудила с Трампом судьбу Гренландию
Гренландия сама будет принимать решение о своей независимости.
Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом.
"В разговоре премьер-министр сослалась на заявление председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде о том, что Гренландия не продается. Премьер-министр сказала, что решение о независимости должна принимать сама Гренландия", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Дании.
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