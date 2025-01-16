Что включает в себя первый этап соглашения по Газе?

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать в себя три этапа, первый из которых вступит в силу 19 января и продлится 42 дня.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении посредников на переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем в лице Катара, Египта и США.

"Арабская Республика Египет, Государство Катар и Соединенные Штаты Америки объявляют, что стороны конфликта в Газе пришли к соглашению об обмене заложников на заключенных и о возврате к устойчивому спокойствию - тем самым стороны достигли соглашения о постоянном прекращении огня, которое вступает в силу 19 января 2025 года", - говорится в документе.