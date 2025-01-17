https://news.day.az/world/1723546.html Илон Маск подтвердил планы по колонизации Марса Отдельные инциденты в рамках программы испытаний многоразовой транспортной системы Starship не повлияют на планы колонизации Марса. Об этом в сети X заявил основатель компании SpaceX Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. "Любой отдельный запуск не очень важен", - написал бизнесмен.
Илон Маск подтвердил планы по колонизации Марса
Отдельные инциденты в рамках программы испытаний многоразовой транспортной системы Starship не повлияют на планы колонизации Марса. Об этом в сети X заявил основатель компании SpaceX Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Любой отдельный запуск не очень важен", - написал бизнесмен.
Маск подтвердил, что планы колонизации Красной планеты не меняются, поскольку имеет значение лишь "ожидаемая дата, когда Марс станет самоподдерживающейся цивилизацией".
Таким образом бизнесмен прокомментировал седьмые летные испытания Starship, в ходе которых была поймана первая ступень системы, но утеряна вторая.
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