Илон Маск подтвердил планы по колонизации Марса

Отдельные инциденты в рамках программы испытаний многоразовой транспортной системы Starship не повлияют на планы колонизации Марса. Об этом в сети X заявил основатель компании SpaceX Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Любой отдельный запуск не очень важен", - написал бизнесмен.

Маск подтвердил, что планы колонизации Красной планеты не меняются, поскольку имеет значение лишь "ожидаемая дата, когда Марс станет самоподдерживающейся цивилизацией".

Таким образом бизнесмен прокомментировал седьмые летные испытания Starship, в ходе которых была поймана первая ступень системы, но утеряна вторая.