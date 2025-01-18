Перед Дворцом юстиции в Тегеране произошла стрельба

Перед Дворцом юстиции в Тегеране произошла стрельба.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили иранские СМИ.

Сообщается, что в Тегеране совершено вооруженное нападение на трех судей Верховного суда, двое из них погибли, а один получил ранение.

Впоследствии нападавший покончил жизнь самоубийством.