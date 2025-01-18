https://news.day.az/world/1723800.html Перед Дворцом юстиции в Тегеране произошла стрельба - двое погибли Перед Дворцом юстиции в Тегеране произошла стрельба. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили иранские СМИ. Сообщается, что в Тегеране совершено вооруженное нападение на трех судей Верховного суда, двое из них погибли, а один получил ранение. Впоследствии нападавший покончил жизнь самоубийством.
Перед Дворцом юстиции в Тегеране произошла стрельба - двое погибли
Перед Дворцом юстиции в Тегеране произошла стрельба.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили иранские СМИ.
Сообщается, что в Тегеране совершено вооруженное нападение на трех судей Верховного суда, двое из них погибли, а один получил ранение.
Впоследствии нападавший покончил жизнь самоубийством.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре