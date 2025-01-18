https://news.day.az/world/1723877.html

В центре Тбилиси горит жилой дом - ВИДЕО

На проспекте Руставели в центре Тбилиси крупный пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинскин СМИ, горит жилое здание рядом с "Макдональдс" недалеко от станции метро. На месте работают пожарные расчеты. Другие подробности неизвестны.