В центре Тбилиси горит жилой дом

На проспекте Руставели в центре Тбилиси крупный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинскин СМИ, горит жилое здание рядом с "Макдональдс" недалеко от станции метро.

На месте работают пожарные расчеты.

Другие подробности неизвестны.