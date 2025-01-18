https://news.day.az/world/1723877.html В центре Тбилиси горит жилой дом - ВИДЕО На проспекте Руставели в центре Тбилиси крупный пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на грузинскин СМИ, горит жилое здание рядом с "Макдональдс" недалеко от станции метро. На месте работают пожарные расчеты. Другие подробности неизвестны.
В центре Тбилиси горит жилой дом - ВИДЕО
На проспекте Руставели в центре Тбилиси крупный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинскин СМИ, горит жилое здание рядом с "Макдональдс" недалеко от станции метро.
На месте работают пожарные расчеты.
Другие подробности неизвестны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре