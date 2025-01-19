https://news.day.az/world/1723962.html Экологическая катастрофа на Эвересте - ВИДЕО Обстановка в районе самой высокой на планете горы Эверест всё ближе к экологической катастрофе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео, как утверждается, характерный пейзаж туристического Эвереста - усеянный старыми бензобаками, выброшенным мусором и брошенными палатками.
Экологическая катастрофа на Эвересте - ВИДЕО
Обстановка в районе самой высокой на планете горы Эверест всё ближе к экологической катастрофе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео, как утверждается, характерный пейзаж туристического Эвереста - усеянный старыми бензобаками, выброшенным мусором и брошенными палатками.
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