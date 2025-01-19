Экологическая катастрофа на Эвересте

Обстановка в районе самой высокой на планете горы Эверест всё ближе к экологической катастрофе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео, как утверждается, характерный пейзаж туристического Эвереста - усеянный старыми бензобаками, выброшенным мусором и брошенными палатками.