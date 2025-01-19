ЦАХАЛ наращивает силы на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наращивает оборонительную и контртеррористическую деятельность на Западном берегу Иордана в рамках подготовки к освобождению палестинских заключенных.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Войска ЦАХАЛ наращивают оборонительные операции и продолжают контртеррористическую деятельность в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега Иордана - прим. ТАСС) в рамках подготовки к освобождению палестинских заключенных", - говорится в заявлении.

"В соответствии с указанием политического руководства в рамках соглашения о прекращении огня и в рамках подготовки к освобождению палестинских заключенных Центральное командование ЦАХАЛ было усилено дополнительными солдатами боевых подразделений для оборонительных и наступательных операций по всей Иудее и Самарии", - добавили в пресс-службе.