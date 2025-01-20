Байден оставит прощальное письмо Трампу

Покидающий пост президента США Джо Байден планирует оставить прощальное письмо своему преемнику Дональду Трампу, согласно сложившейся традиции.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал CNN.

"Перед тем как покинуть свой пост в последний раз, президент Джо Байден планирует написать избранному президенту Дональду Трампу письмо", - говорится в статье.

По данным канала, современная традиция предполагает, что уходящий лидер оставляет новому лидеру письмо в Овальном кабинете. Отмечается, что Трамп также оставлял записку Байдену, когда покидал пост в 2021 году. Отмечается, что содержание послания так и не было раскрыто, однако источник CNN назвал письмо Трампа "очень щедрым".