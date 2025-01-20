Трамп накажет служащих разведки США

Избранный президент США Дональд Трамп намерен ограничить доступ 51 сотрудника американской разведки к секретным данным, поскольку они утверждали, что Россия имеет отношение к делу о ноутбуке сына уходящего главы государства Джо Байдена Хантера.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета New York Post (NYP).

По ее информации, республиканец в первый день на высшем государственном посту лишит 51 служащего доступа к разведывательным данным, поскольку они выступали с утверждениями о том, что сообщения о ноутбуке были "классическим признаком российской дезинформации" в преддверии президентских выборов в США в 2020 году, которые Трамп в итоге проиграл Байдену. По данным телеканала Fox News, новый американский лидер отдаст соответствующее распоряжение в отношении "лгущих шпионов" в серии указов, которые он подпишет после инаугурации.

Перед президентскими выборами 2020 года NYP опубликовала материал, в основу которого легла конфиденциальная переписка Хантера Байдена по электронной почте. Бывший юрист Трампа Рудольф Джулиани заявлял, что получил копии переписки с жесткого диска ноутбука Хантера Байдена от владельца мастерской в штате Делавэр, проверил подлинность этих материалов и передал их NYP. По версии СМИ, переписка свидетельствовала о том, что Хантер Байден пытался воспользоваться служебным положением отца в собственных интересах в деловой сфере. На ноутбуке также был найден ряд фотографий и видеозаписей, на которых сын действующего президента США употребляет наркотики и распивает алкогольные напитки. Джо Байден, который тогда был кандидатом в президенты США от демократов, без каких-либо доказательств утверждал, что к распространению указанных сведений имеет отношение РФ.