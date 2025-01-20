У берегов Эстонии собралась флотилия НАТО
Военные корабли НАТО начали сосредотачиваться у берегов Эстонии для защиты подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море.
Об этом сообщает The Guardian, сообщает Day.Az.
Миссия под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) стартовала 18 января и будет носить бессрочный характер.
Состав группировки и цели миссии
В порт Таллин уже прибыли голландский фрегат, военно-морское исследовательское судно и немецкий тральщик. Ожидается прибытие французского минного тральщика и других кораблей стран-членов НАТО.
По словам бельгийского руководителя оперативной группы по противоминной борьбе Эрика Кокса, группировка будет расширяться:
"В ближайшем будущем к нам присоединятся другие корабли. В итоге их количество увеличится до шести-семи".
Главной целью миссии является обеспечение безопасности критической инфраструктуры в регионе.
Бессрочная миссия НАТО в Балтике
С 18 января корабли альянса патрулируют Балтийское море. Точное число морских и воздушных судов, задействованных в операции, пока не разглашается. Однако миссия подчеркивает усилия НАТО по укреплению безопасности на фоне растущих угроз для подводных коммуникаций.
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