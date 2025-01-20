У берегов Эстонии собралась флотилия НАТО

Военные корабли НАТО начали сосредотачиваться у берегов Эстонии для защиты подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море.

Об этом сообщает The Guardian, сообщает Day.Az.

Миссия под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) стартовала 18 января и будет носить бессрочный характер.

Состав группировки и цели миссии

В порт Таллин уже прибыли голландский фрегат, военно-морское исследовательское судно и немецкий тральщик. Ожидается прибытие французского минного тральщика и других кораблей стран-членов НАТО.

По словам бельгийского руководителя оперативной группы по противоминной борьбе Эрика Кокса, группировка будет расширяться:

"В ближайшем будущем к нам присоединятся другие корабли. В итоге их количество увеличится до шести-семи".

Главной целью миссии является обеспечение безопасности критической инфраструктуры в регионе.

Бессрочная миссия НАТО в Балтике

С 18 января корабли альянса патрулируют Балтийское море. Точное число морских и воздушных судов, задействованных в операции, пока не разглашается. Однако миссия подчеркивает усилия НАТО по укреплению безопасности на фоне растущих угроз для подводных коммуникаций.