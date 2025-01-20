https://news.day.az/world/1724204.html Трамп прибыл в Белый дом - ВИДЕО Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для участия в чаепитии с уходящим с поста американским лидером Джо Байденом. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN в текстовой трансляции. "В этом году Байден и Трамп вместе со своими супругами, как ожидается, будут пить чай вместе в Белом доме.
Трамп прибыл в Белый дом - ВИДЕО
Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для участия в чаепитии с уходящим с поста американским лидером Джо Байденом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN в текстовой трансляции.
"В этом году Байден и Трамп вместе со своими супругами, как ожидается, будут пить чай вместе в Белом доме. Традиционно уходящий президент затем сопровождает избранного президента в Капитолий США на церемонию приведения к присяге", - отмечает телеканал.
Дополнительно указывается, что чету Трампов у порога службы в епископальной церкви Святого Иоанна встретили сам Байден и его супруга Джилл Байден.
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