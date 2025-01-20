Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для участия в чаепитии с уходящим с поста американским лидером Джо Байденом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал CNN в текстовой трансляции.

"В этом году Байден и Трамп вместе со своими супругами, как ожидается, будут пить чай вместе в Белом доме. Традиционно уходящий президент затем сопровождает избранного президента в Капитолий США на церемонию приведения к присяге", - отмечает телеканал.

Дополнительно указывается, что чету Трампов у порога службы в епископальной церкви Святого Иоанна встретили сам Байден и его супруга Джилл Байден.