Трамп подписал первые указы и распоряжения

Президент США Дональд Трамп подписал в Конгрессе первые указы и распоряжения, которые касаются назначений в его администрацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию вели американские новостные телекомпании.

Кроме того, глава государства подписал распоряжение, обязывающее, чтобы флаги над правительственными зданиями никогда не приспускались во время инаугурации президента.