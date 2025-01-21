Лавров назвал полезной работу формата "3+3"

Москва считает перспективной работу консультативного формата "три плюс три" с участием Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

"Подтвердили заинтересованность в функционировании консультативного формата "три плюс три". Три страны Южного Кавказа, Армения, Азербайджан, Грузия, и три их соседа, Россия, Иран и Турция. Считаем эту платформу весьма перспективной", - сказал Лавров.