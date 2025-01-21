В Дании прокомментировали притязания Трампа на Гренландию

Ни одна страна в мире не может просто взять и забрать себе Гренландию.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

"Конечно, у нас не может быть мирового порядка, при котором страны, если они достаточно крупные, как бы они ни назывались, могут просто взять себе то, что они хотят", - сказал он.