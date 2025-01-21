https://news.day.az/world/1724522.html В Дании прокомментировали притязания Трампа на Гренландию Ни одна страна в мире не может просто взять и забрать себе Гренландию. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
В Дании прокомментировали притязания Трампа на Гренландию
Ни одна страна в мире не может просто взять и забрать себе Гренландию.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
"Конечно, у нас не может быть мирового порядка, при котором страны, если они достаточно крупные, как бы они ни назывались, могут просто взять себе то, что они хотят", - сказал он.
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