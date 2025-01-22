Госдеп США ввел запрет на флаги

Госдепартамент США ввел жесткое правило, запрещающее вывешивать любые флаги, кроме государственного флага Соединенных Штатов, как в представительствах внутри страны, так и за рубежом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Washington Free Beacon, получивший копию соответствующего меморандума.

Согласно документу, отныне только американский флаг может быть поднят на зданиях государственных учреждений США и использоваться в официальных материалах. Нарушение данного предписания приведет к дисциплинарным мерам, включая увольнение.

Это решение фактически запрещает демонстрацию флагов таких движений, как ЛГБТ и Black Lives Matter, которые ранее нередко появлялись на территории американских загранпредставительств.

После своей инаугурации Дональд Трамп подписал несколько указов, направленных на пересмотр внутренней политики.

Среди ключевых шагов:

Закрытие программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах.

Признание только двух полов - мужского и женского.

Эти меры подчеркивают новую линию администрации, направленную на более традиционное понимание национальных ценностей.