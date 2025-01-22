Госдеп США ввел запрет на флаги
Госдепартамент США ввел жесткое правило, запрещающее вывешивать любые флаги, кроме государственного флага Соединенных Штатов, как в представительствах внутри страны, так и за рубежом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Washington Free Beacon, получивший копию соответствующего меморандума.
Согласно документу, отныне только американский флаг может быть поднят на зданиях государственных учреждений США и использоваться в официальных материалах. Нарушение данного предписания приведет к дисциплинарным мерам, включая увольнение.
Это решение фактически запрещает демонстрацию флагов таких движений, как ЛГБТ и Black Lives Matter, которые ранее нередко появлялись на территории американских загранпредставительств.
После своей инаугурации Дональд Трамп подписал несколько указов, направленных на пересмотр внутренней политики.
Среди ключевых шагов:
- Закрытие программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах.
- Признание только двух полов - мужского и женского.
Эти меры подчеркивают новую линию администрации, направленную на более традиционное понимание национальных ценностей.
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