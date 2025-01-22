Зятя Пашиняна ограбили

Неизвестные ограбили дом зятя Никола Пашиняна, депутата от партии "Гражданский договор" Грачьи Акопяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошёл в начале года, но Акопян попытался скрыть факт ограбления, объясняя это "нежеланием провоцировать различные спекуляции".

Событие активно обсуждается в партийных кругах. Некоторые с иронией отмечают, что, если бы депутат уделял больше времени семейным вопросам, а не исчезал в разъездах, ограбления можно было бы избежать.

Министерство внутренних дел подтвердило, что 14 января в полицию поступило сообщение о краже из дома в селе Дзорахбюр. Материалы дела были переданы в Следственный комитет.