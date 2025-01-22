Страшное ДТП в Индии

В Индии произошла крупная авария: грузовик сорвался в пропасть глубиной около 50 метров. В результате трагедии погибли 10 человек, еще 15 получили различные травмы.

По информации полиции, авария случилась из-за резкого маневра водителя, который попытался избежать столкновения с обгоняющим транспортным средством, передает Day.Az со ссылкой на The Times of India.

Пострадавших оперативно доставили в больницу города Хуббалли. Сообщается, что погибшие направлялись на ярмарку в Еллапуре. Отсутствие защитных ограждений на опасном участке дороги стало одной из причин инцидента.

В тот же день в районе Раичур произошла еще одна авария: перевернулся автомобиль с паломниками недалеко от лагеря Арагинамара. В этом происшествии погибли четыре человека, среди них трое студентов санскритской школы из Мантралайи. Они ехали в Хампи, чтобы посетить храм Нарахари.

Местные власти заявили, что будут проводить расследование, а также примут меры для предотвращения подобных трагедий в будущем.